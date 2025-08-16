Встреча Путина и Трампа
16 августа, 05:53

Путин по пути с Аляски сделал неожиданную остановку

Путин по пути с Аляски посетил Чукотку и встретился с губернатором Кузнецовым

Обложка © Life.ru

Глава государства Владимир Путин, возвращаясь с Аляски после переговоров с президентом США Дональдом Трампом, сделал неожиданную остановку на Чукотке.

Путин по пути с Аляски посетил Чукотку и встретился с губернатором Кузнецовым. Видео © Кремль

В крае, где Арктика диктует свои суровые правила, российский лидер встретился с губернатором Чукотского автономного округа Владиславом Кузнецовым.

Восстановление отношений и прогресс по Украине: О чём Путин и Трамп говорили на итоговой пресс-конференции

Напомним, 15 августа 2025 года в Анкоридже на военной базе Элмендорф-Ричардсон прошла встреча президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа. Главная тема — урегулирование конфликта на Украине. Переговоры длились около трех часов. Российский президент перед вылетом на встречу в американским президентом Дональдом Трампом сделал остановку в Магадане, где ему устроили экскурсию по заводу «Омега Си». На этом предприятии производят 2 200 тонн рыбьего жира ежегодно. Глава государства также переговорил с маленькими хоккеистами, которые показали ему свои лучшие трюки, а далее Путин поучаствует в церемонии возложения цветов к памятнику лётчикам-героям.

