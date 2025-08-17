Путин отошёл от первоначального варианта своей речи во время выступления на Аляске
Президент России Владимир Путин скорректировал свою речь на пресс-конференции после переговоров с лидером США Дональдом Трампом на Аляске. Видеозапись из программы «Москва. Кремль. Путин» демонстрирует, как российский лидер в процессе выступления отложил четыре листа.
Это произошло после того, как глава государства заявил, что Москва ожидает от Киева и европейских стран отказа от действий, направленных на срыв наметившегося прогресса в урегулировании украинского конфликта, будь то провокации или закулисные интриги.
Напомним, что 15 августа Владимир Путин и Дональд Трамп провели переговоры продолжительностью около трёх часов, сменяя форматы — от личной беседы в лимузине до обсуждений в расширенном составе. После этого в интервью спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что главы государств добились «эпического» успеха, превзойдя все ожидания экспертов. Он отметил, что стороны сделали то, что должны были, и даже больше.