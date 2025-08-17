Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 августа, 15:16

Путин отошёл от первоначального варианта своей речи во время выступления на Аляске

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин скорректировал свою речь на пресс-конференции после переговоров с лидером США Дональдом Трампом на Аляске. Видеозапись из программы «Москва. Кремль. Путин» демонстрирует, как российский лидер в процессе выступления отложил четыре листа.

Это произошло после того, как глава государства заявил, что Москва ожидает от Киева и европейских стран отказа от действий, направленных на срыв наметившегося прогресса в урегулировании украинского конфликта, будь то провокации или закулисные интриги.

Путин рассказал президенту Узбекистана об итогах саммита на Аляске
Путин рассказал президенту Узбекистана об итогах саммита на Аляске

Напомним, что 15 августа Владимир Путин и Дональд Трамп провели переговоры продолжительностью около трёх часов, сменяя форматы — от личной беседы в лимузине до обсуждений в расширенном составе. После этого в интервью спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что главы государств добились «эпического» успеха, превзойдя все ожидания экспертов. Он отметил, что стороны сделали то, что должны были, и даже больше.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Встреча Путина и Трампа
  • Путин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar