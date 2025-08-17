Рубио напомнил критикам саммита на Аляске о месте Путина в мировой политике
Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что президент РФ Владимир Путин является важной фигурой в мировой политике и управляет значительным ядерным потенциалом. Он также добавил, что СМИ в последние годы постоянно обсуждают российского лидера, что подчёркивает его значимость на международной арене.
«Критики президента Трампа всегда найдут, к чему придраться и на что обратить внимание, но я скажу вам вот что: Путин уже на мировой арене... У него самый большой в мире тактический ядерный арсенал и второй по величине в мире стратегический ядерный арсенал», — заявил Рубио в эфире телеканала ABC News.
Напомним, что 15 августа прошла «историческая» встреча президентов России и США на Аляске. Саммит стал самой продолжительной личной встречей двух лидеров — она длилась более двух с половиной часов. Трамп сообщил, что переговоры с Владимиром Путиным привели к значительному прогрессу по вопросу предоставления гарантий безопасности Украине.