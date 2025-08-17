Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Регион
17 августа, 16:37

Рубио напомнил критикам саммита на Аляске о месте Путина в мировой политике

Рубио: Путин является важной фигурой в мировой политике

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Elramsisy

Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что президент РФ Владимир Путин является важной фигурой в мировой политике и управляет значительным ядерным потенциалом. Он также добавил, что СМИ в последние годы постоянно обсуждают российского лидера, что подчёркивает его значимость на международной арене.

«Критики президента Трампа всегда найдут, к чему придраться и на что обратить внимание, но я скажу вам вот что: Путин уже на мировой арене... У него самый большой в мире тактический ядерный арсенал и второй по величине в мире стратегический ядерный арсенал», заявил Рубио в эфире телеканала ABC News.

«Следите за новостями»: Трамп заявил о большом прогрессе в переговорах с Россией
«Следите за новостями»: Трамп заявил о большом прогрессе в переговорах с Россией

Напомним, что 15 августа прошла «историческая» встреча президентов России и США на Аляске. Саммит стал самой продолжительной личной встречей двух лидеров — она длилась более двух с половиной часов. Трамп сообщил, что переговоры с Владимиром Путиным привели к значительному прогрессу по вопросу предоставления гарантий безопасности Украине.

Полина Никифорова
