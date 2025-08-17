«Следите за новостями»: Трамп заявил о большом прогрессе в переговорах с Россией
Трамп заявил о большом прогрессе в переговорах с РФ и призвал следить за новостями
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai
США смогли достичь в отношении России «большого прогресса». Данное заявление сделал американский лидер Дональд Трамп.
«Большой прогресс в отношении России. Следите за новостями», — написал он в своей в социальной сети Truth Social.
При этом никаких других подробностей глава Белого дома приводить не стал.
Напомним, что 15 августа прошла «историческая» встреча президентов России и США на Аляске. Саммит стал самой продолжительной личной встречей двух лидеров — она длилась более двух с половиной часов. Трамп сообщил, что переговоры с Владимиром Путиным привели к значительному прогрессу по вопросу предоставления гарантий безопасности Украине. Бывший конгрессмен от Демократической партии Деннис Кусинич также заявил, что Трамп сможет убедить Конгресс снять санкции с России.