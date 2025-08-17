Трамп начал давить на Украину после встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп активизировал давление на Украину по достижению мирного урегулирования после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники.

«Трамп давит на Украину, чтобы добиться соглашения после встречи с Владимиром Путиным в пятницу на Аляске», — передаёт агентство.

Согласно информации, европейские лидеры планируют укрепить позиции Киева перед предстоящими переговорами экс-комика Владимира Зеленского с Трампом. Представитель европейского правительства, пожелавший остаться анонимным, пояснил, что стороны обсудят конкретные параметры гарантий безопасности, включая обязательства со стороны США и «коалиции желающих».