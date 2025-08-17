Встреча Путина и Трампа
17 августа, 11:00

Трамп начал давить на Украину после встречи с Путиным

Reuters: Трамп усиливает давление на Украину для заключения мирного соглашения

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Президент США Дональд Трамп активизировал давление на Украину по достижению мирного урегулирования после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники.

«Трамп давит на Украину, чтобы добиться соглашения после встречи с Владимиром Путиным в пятницу на Аляске», — передаёт агентство.

Согласно информации, европейские лидеры планируют укрепить позиции Киева перед предстоящими переговорами экс-комика Владимира Зеленского с Трампом. Представитель европейского правительства, пожелавший остаться анонимным, пояснил, что стороны обсудят конкретные параметры гарантий безопасности, включая обязательства со стороны США и «коалиции желающих».

В публикации отмечается, что Вашингтон намерен добиваться от Украины подписания соглашения о прекращении боевых действий.

Канцлер ФРГ Мерц посетит переговоры Трампа и Зеленского в США
18 августа в Белом доме запланирована встреча Зеленского и Трампа. Глава США также упомянул, что при наличии благоприятных обстоятельств он может увидеться с российским президентом. К экс-комику, помимо канцлера Германии, присоединятся председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, французский лидер Эмманюэль Макрон и генсек НАТО Марк Рютте.

Алиса Хуссаин
