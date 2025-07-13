Прилетел — и не спишь: Стало известно, как справиться с биологическими часами после авиаперелётов

Врач-невролог Консультативно-диагностического центра Российской детской клинической больницы Минздрава России Артур Уляков рассказал газете «Известия», как избежать усталости, бессонницы и раздражительности в отпуске из-за джетлага. По его словам, проблемы со сном возникают из-за резкой смены часовых поясов и нарушений циркадных ритмов.

«После прибытия важно контролировать освещённость: днём следует проводить больше времени на солнце, а вечером — избегать использования гаджетов. Лёгкое питание, обильное питьё и умеренная физическая активность также помогают организму быстрее перестроиться», — уточнил невролог.

Главной причиной расстройства сна в путешествиях врач назвал сбой внутренних биологических часов. Организм продолжает работать по «домашнему» времени, что приводит к сонливости днём, бессоннице ночью и потере концентрации. Дополнительными факторами становятся стресс, недосып, кофе и алкоголь. По словам специалиста, перелёты на запад переносятся легче — на восстановление после пятичасовой разницы уходит около 3–4 дней. А вот перелёты на восток могут «выбить» из колеи на неделю и более.

Уляков отметил, что мелатонин может помочь, но принимать его без консультации врача не стоит — особенно пожилым людям. А детям, по его словам, нужна особая подготовка: режим, ритуалы, привычные игрушки и спокойная атмосфера перед сном. Если же нарушение сна сохраняется дольше двух недель после возвращения домой, это повод обратиться к специалисту.