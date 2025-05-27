«Можно работать и рожать»: Невролог объяснил, как распознать рассеянный склероз

Пациентам с рассеянным склерозом можно жить долго, активно, без инвалидности и даже родить здорового малыша. Об этом рассказал врач-невролог, заведующий первым неврологическим отделением Клиники нервных болезней имени А. Я. Кожевникова Сеченовского Университета Шихмирза Набиев.

«Рассеянный склероз — это аутоиммунное заболевание: иммунная система начинает атаковать клетки центральной нервной системы человека. Но, как и в случае с другими аутоиммунными недугами, науке пока доподлинно не известно, почему конкретно у одного человека запускается этот патологический процесс, а у другого — нет», — подчеркнул специалист в беседе с RG.ru.

Набиев дополнил, что в России, по сравнению с другими странами, диагностика патологии находится на хорошем уровне. В стране доступна качественная медицинская помощь, работают специализированные неврологи. Тем не менее сложности присутствуют. Например, многие пациенты не обращают внимание на начальные симптомы этого заболевания. В их числе: слабость в конечностях, шаткость походки, двоение в глазах.

«Симптоматика рассеянного склероза на ранних стадиях нечёткая, размытая. Например, одностороннее нарушение зрения, когда человек вдруг начинает видеть мутно, как будто через плёнку одним глазом. Или двоение в глазах, шаткость походки, слабость в конечности или онемение одной половины тела. Это может быть как одна рука, так и вся правая или левая сторона тела, а иногда — обе ноги», — уточнил невролог.

По словам специалиста, с таким заболеванием можно спокойно жить, работать и даже зачать ребёнка. Рассеянный склероз не влияет на способность к зачатию ни у женщин, ни у мужчин. Ранее считалось, что беременность при этом заболевании противопоказана. Однако сейчас, по словам медика, это мнение меняется. Пациентки с рассеянным склерозом могут планировать рождение малыша, но делать это совместно с неврологом.