Панические атаки и гипертония: Россиянам объяснили, почему нельзя спать меньше 7 часов

Сон, который длится менее семи часов, может плачевно сказаться на здоровье человека. Недостаточный отдых по ночам опасен для сердца, мозга и психики, объяснила врач-невролог Ольга Косивцова.

«Сон длительностью менее 7 часов оказывает комплексное негативное воздействие на здоровье человека», – подчеркнула специалист в беседе с РИА «ФедералПресс».

Невролог объяснила, что недостаток сна увеличивает вероятность развития опасных заболеваний: сахарного диабета, метаболического синдрома, гипертонии, инфаркта и инсульта. По словам эксперта, иммунная система человека перестаёт нормально бороться с инфекциями и вирусами. Кроме того, даже одной бессонной ночи достаточно для ухудшения памяти, снижения скорости мыслительных процессов. А, если игнорировать сон продолжительное время, можно «заработать» деменцию, предупредила врач.

Также недосыпание подрывает состояние психики. Дефицит сна вызывает тревожные расстройства, панические атаки и депрессивные состояния даже у людей без соответствующих диагнозов. Кроме того, у человека снижается эффективность выполнения рабочих задач, появляются проблемы в карьере и в быту.