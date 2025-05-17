Россиянам объяснили, почему во сне немеют руки и о чём это может говорить

Онемение рук во сне, при неудобном положении или из-за физических нагрузок может свидетельствовать о различных нарушениях в организме, предупредил врач-невролог Артем Барышев. По его словам, наиболее подвижная часть позвоночника — шейно-грудной переход — принимает на себя все механические нагрузки при адаптации организма к разным условиям.

Так, если онемение и дискомфорт возникают с одной стороны, скорее всего, речь идёт о перегрузке плеча и лопатки или зажатом нервном корешке в шее. В случае, когда онемение затрагивает обе руки, вероятно, неправильно функционирует поясница, а верхняя часть тела «натягивается» вниз для снижения нагрузки. Кроме того, негативные ощущения могут возникнуть после длительной работы за компьютером.

Собеседник «Газеты.ru» подчеркнул, что каждый из этих случаев требует индивидуального подхода к лечению и правильной диагностики. Кроме того, в некоторых случаях внезапное появление симптомов и их стойкое проявление без облегчения от противовоспалительных препаратов могут указывать на более серьёзные повреждения, которые важно своевременно выявить и правильно лечить.

«Поэтому от того, как развивается симптоматика, врач может назначить дополнительное обследование, вплоть до МРТ и гастроскопии. Так что рассказывайте врачу ситуацию максимально полно и не занимайтесь самолечением», — заключил эксперт.