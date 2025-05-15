«Несуществующий диагноз»: Врач раскрыла суть «синдрома дырявого кишечника»

Термин «синдром дырявого кишечника» не используется в медицине. Симптомы, приписываемые мифическому недугу, могут быть признаками таких заболеваний, как целиакия, воспалительные болезни кишечника или синдром раздражённого кишечника. Об этом рассказала гастроэнтеролог Наталья Харченко.

«Опасность заключается в том, что, ориентируясь на недостоверные источники, человек может начать самостоятельное «лечение» несуществующего диагноза...» — подчеркнула эксперт.

Она отметила в интервью «Газете.ru», что это всё ведёт к потере времени и усугублению настоящих заболеваний. Симптомы вроде нарушений стула, вздутия живота, сыпи, зуда или хронической усталости могут свидетельствовать о различных конкретных заболеваниях, поэтому вместо самолечения необходим поход к специалисту, предупредила врач.