Россиян предупредили о мошеннической схеме с фейковыми сообщениями от ПФР

Мошенники для обмана пенсионеров начали использовать рассылки от лица Пенсионного фонда с приглашением вступить в канал с «необходимой информацией». Об этом предупреждает управление по организации борьбы с преступным использованием информационно-коммуникационных технологий Министерства внутренних дел РФ.

В Telegram-канале управления опубликованы скриншоты, на которых злоумышленники под видом представителей ПФР приглашают пользователя в канал, где якобы собрана вся необходимая информация для пенсионеров.

«Увеличение пенсии на 30% с помощью одной справки… Новый бонус для пенсионеров: все, кому от 58 до 84 лет, смогут рассчитывать на него», — сказано в сообщении мошенников.

В управлении обратили внимание, что с начала 2023 года Пенсионный фонд и Фонд социального страхования были объединены в еденную структуру под названием Социальный фонд России. В ведомстве призвали россиян разъяснить родственникам старшего поколения новости и показать им примеры фейков, поддельных документов и вредоносных приложений.