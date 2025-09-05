Мошенники начали обманывать россиян с помощью аукционов на авто по низким ценам

Одной из самых коварных уловок мошенников в 2025 году стал фиктивный аукцион, где машины выставляют по заманчиво низким ценам, требуя предоплату в криптовалюте. После перевода средств аферисты растворяются, оставляя покупателей без машины и денег. Об этом рассказал РИАМО эксперт Александр Коротков.

Помимо этого, злоумышленники используют личные данные граждан для фиктивного оформления ввоза авто и получения льгот по утилизационному сбору. Жертвы таких махинаций рискуют получить внушительные долги, даже не подозревая о происходящем.

Ещё одна распространённая афера — продажа машин с «банковского конфиската» или через «параллельный импорт». После внесения аванса авто бесследно исчезает вместе с деньгами. Мошенники также прибегают к манипуляциям с пробегом и подделке сервисной истории, вводя покупателя в заблуждение относительно реального состояния автомобиля.

Опасность исходит и от фальшивых сайтов страховых компаний, где обещают выгодные полисы ОСАГО. Вводя свои данные, пользователи рискуют потерять доступ к средствам. Звонки от «сотрудников» автосервисов с требованием оплатить ненужные услуги — ещё один способ наживы.

«Мошенники продолжают развивать новые методы обмана, и защита от них требует повышенной бдительности и осведомлённости. Необходимо всегда проверять информацию о продавце, не переводить деньги до подписания договора и получения автомобиля, а также обращаться только к проверенным дилерам», — указал Коротков.