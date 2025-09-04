Мошенники придумали схему обмана россиян с установкой мессенджера

Мошенники внедрили новый тактический элемент в свои преступные схемы, направленные на получение крупных сумм от граждан. Как предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ, злоумышленники теперь настойчиво просят потенциальных жертв установить любой мессенджер с высоким качеством связи под предлогом обеспечения безопасности, удобства, оперативности или конфиденциальности разговора.

«Никакие психологические уловки операторов колл-центров не сработают, если их плохо слышно. Поэтому мошенники добавили новый этап в схемы преступлений с самым крупным ущербом», — поясняют правоохранители.

По их данным, переход на современные платформы для общения позволяет преступникам существенно улучшить слышимость, что повышает эффективность их психологического воздействия и манипулятивных техник.

В ведомстве подчёркивают, что настоящие официальные лица, представители государственных органов, банковских учреждений или коммерческих компаний никогда не будут настаивать на смене канала связи или требовании установить дополнительное программное обеспечение. Гражданам рекомендуют проявлять бдительность и немедленно прекращать любые подозрительные переговоры, в которых звучат подобные просьбы.