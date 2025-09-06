Мошенники воруют данные россиян через поддельные рабочие чаты
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yta23
Мошенники придумали новую схему кражи аккаунтов на Госуслугах. Для этого они используют фальшивые рабочие чаты и поддельный бот в Telegram. Аферисты обращаются к сотрудникам компаний с просьбой перевести архивные данные в электронный формат и удалить из базы уволенных коллег. Об этом сообщает РИА «Новости».
Для этого предлагают воспользоваться якобы официальным ботом «Госуслуг» — перейти по ссылке, нажать start и ввести номер телефона.
Далее на телефон приходит SMS с кодом подтверждения, который мошенники просят переслать им. Получив этот код, злоумышленники получают полный доступ к аккаунту «Госуслуг» жертвы и могут похищать личные данные. Эксперты предупреждают, что ни один официальный сервис не требует пересылать коды из SMS.
