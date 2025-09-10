Глава Самарской области Федорищев закрывает канал в Telegram и переходит в MAX

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев принял решение удалить свой телеграм-канал. Об этом сообщил сам чиновник, заявив о переходе в другую социальную платформу — MAX.

Вячеслав Федорищев закрывает телеграм-канал и уходит в MAX. Видео © Telegram / Федорищев

«Max — это мессенджер, который позволяет нам всем общаться безопасно. Поэтому я прощаюсь с вами, уважаемые подписчики в Telegram. С завтрашнего дня работаю только в Max. Там не будет ничего лишнего, кроме важных новостей о развитии Самарской области», — сказал он в уже недоступном видеообращении.

Ранее официальный канал в MAX появился у Правительства России. Там будут публиковаться сообщения о деятельности кабмина: принятые решения, подписанные документы, а также информация о рабочих поездках и мероприятиях с участием главы правительства Михаила Мишустина, вице-премьеров и глав министерств.