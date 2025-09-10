Глава Самарской области Федорищев закрывает канал в Telegram и переходит в MAX
Вячеслав Федорищев. Обложка © ТАСС / Александр Казаков
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев принял решение удалить свой телеграм-канал. Об этом сообщил сам чиновник, заявив о переходе в другую социальную платформу — MAX.
Вячеслав Федорищев закрывает телеграм-канал и уходит в MAX. Видео © Telegram / Федорищев
«Max — это мессенджер, который позволяет нам всем общаться безопасно. Поэтому я прощаюсь с вами, уважаемые подписчики в Telegram. С завтрашнего дня работаю только в Max. Там не будет ничего лишнего, кроме важных новостей о развитии Самарской области», — сказал он в уже недоступном видеообращении.
Ранее официальный канал в MAX появился у Правительства России. Там будут публиковаться сообщения о деятельности кабмина: принятые решения, подписанные документы, а также информация о рабочих поездках и мероприятиях с участием главы правительства Михаила Мишустина, вице-премьеров и глав министерств.
Напомним, что MAX — российская цифровая платформа, предлагающая широкий спектр сервисов для пользователей. В числе её функций – мессенджер с поддержкой аудио- и видеозвонков, чатов, голосовых сообщений, передачи больших файлов и денежных переводов. Официальная презентация национального мессенджера MAX запланирована на эту осень. Тем временем 4 сентября сообщалось, что число пользователей сервиса превысило 30 миллионов.