9 сентября, 08:55

Правительство России завело официальный канал в мессенджере MAX

Правительство России запустило свой официальный канал в национальном мессенджере MAX. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

«Правительство РФ расширяет своё присутствие в социальных сетях и запускает официальный канал в мессенджере MAX», — указано в сообщении.

Согласно сообщению, платформа станет источником актуальной информации о деятельности правительства, включая принятые решения, подписанные документы, а также рабочие поездки и мероприятия премьер-министра Михаила Мишустина, вице-премьеров и министров.
Ранее сообщалось, что официальный канал президента России Владимира Путина запустили в MAX. Теперь все официальные высказывания российского лидера и информация об его встречах будет дублироваться в мессенджере.

Наталья Демьянова
