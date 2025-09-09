Правительство России завело официальный канал в мессенджере MAX

Правительство России запустило свой официальный канал в национальном мессенджере MAX. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

«Правительство РФ расширяет своё присутствие в социальных сетях и запускает официальный канал в мессенджере MAX», — указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что официальный канал президента России Владимира Путина запустили в MAX. Теперь все официальные высказывания российского лидера и информация об его встречах будет дублироваться в мессенджере.