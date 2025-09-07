Самарский губернатор позвал Егора Крида на разговор после некрасивых слов о Мизулиной
Губернатор Самарской области Федорищев попросил Крида приехать для разговора
Егор Крид. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / egorkreed
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев публично обратился к исполнителю Егору Криду с приглашением посетить регион для личной беседы. Поводом стало высказывание артиста в адрес руководителя «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной.
«Егор, ты не прав. Я не хочу обсуждать заочно, почему ты не прав. Я просто тебя прошу, приедь, пожалуйста, в Самарскую область. С концертом не надо. Здесь не время и не место. Ты просто ко мне в гости приедь, и мы поговорим», — сказал Федорищев.
Глава региона пояснил, что ознакомился с высказываниями певца в интернете и считает их неправильными по отношению к женщине, которую он уважает. В своём Telegram-канале Федорищев также опубликовал текст сообщения от подписчика, поддержавшего его позицию и критиковавшего поведение артиста.
Напомним, в своём Telegram-канале Екатерина Мизулина выразила недовольство концертом Егора Крида, назвав его «голой вечеринкой». Она отметила, что появление полуголых танцовщиц на сцене является неприемлемым для мероприятия с возрастным ограничением 12+. Также Мизулина подчеркнула, что певец продвигает среди детей онлайн-казино и букмекерские конторы, которые могли быть спонсорами ВСУ.