Мизулина обвинила Егора Крида в финансировании ВСУ через украинские онлайн-казино

Певец Егор Крид продвигает среди детей онлайн-казино и букмекерские конторы, которые могли спонсировать ВСУ. Об этом в своём Telegram-канале написала глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.

«Несколько лет скамер Крид продвигает среди детей онлайн-казино и букмекерские конторы на ресурсах в соцсетях и ведёт трансляции с рекламой такого рода сервисов. В 2023-2024 скамер продвигал два онлайн-казино, которые созданы на Украине. В числе создателей и менеджмента этих ресурсов в 2023 году — граждане Украины», — отметила Мизулина.

Она также отметила, что в последний год управление этими онлайн-казино перешло к гражданам Армении, а затем ресурсы полностью прекратили своё существование. В то же время остаются открытыми важные вопросы: был ли Крид осведомлён о происхождении этих проектов, учитывались ли налоги с учётом запрета на деятельность онлайн-казино в России, а также использовались ли средства российской молодёжи на финансовую поддержку ВСУ.