Мизулина обвинила Егора Крида в финансировании ВСУ через украинские онлайн-казино
Обложка © ТАСС / Сергей Виноградов, © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Певец Егор Крид продвигает среди детей онлайн-казино и букмекерские конторы, которые могли спонсировать ВСУ. Об этом в своём Telegram-канале написала глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.
«Несколько лет скамер Крид продвигает среди детей онлайн-казино и букмекерские конторы на ресурсах в соцсетях и ведёт трансляции с рекламой такого рода сервисов. В 2023-2024 скамер продвигал два онлайн-казино, которые созданы на Украине. В числе создателей и менеджмента этих ресурсов в 2023 году — граждане Украины», — отметила Мизулина.
Она также отметила, что в последний год управление этими онлайн-казино перешло к гражданам Армении, а затем ресурсы полностью прекратили своё существование. В то же время остаются открытыми важные вопросы: был ли Крид осведомлён о происхождении этих проектов, учитывались ли налоги с учётом запрета на деятельность онлайн-казино в России, а также использовались ли средства российской молодёжи на финансовую поддержку ВСУ.
До этого Екатерина Мизулина назвала концерт Крида «голой вечеринкой». Она обратила внимание, что появление полуголых танцовщиц на сцене неприемлемо в мероприятии с возрастным ограничением 12+. Мизулина заявила, что получила тысячи писем от обеспокоенных родителей, которые испугались за своих детей, увидевших, как на сцене у Крида пляшут полуголые девицы.