1 сентября, 18:44

Shaman подарил Мизулиной партию на день рождения

Певец Shaman (Ярослав Дронов) сделал своей возлюбленной Екатерине Мизулиной неординарный подарок на день рождения и преподнёс целую политическую партию под названием «Мы». О своём шаге артист сообщил у себя в телеграм-канале. Церемония вручения прошла в лесу, где стенд партии был упакован в большую коробку, украшенную лентой цветов российского триколора.

Видео © Telegram / SHAMAN

«Катерина, я дарю на твой день рождения то, что никто никому не дарил в этом мире. Я дарю тебе партию. И наша с тобою партия будет называться «Мы», — отметил артист.

«Новая волна 2025»: Как Shaman и Мизулина затмили своим сиянием даже Киркорова и кто победил
«Новая волна 2025»: Как Shaman и Мизулина затмили своим сиянием даже Киркорова и кто победил

Несмотря на такие весомые подарки Shaman уклонился от ответа на вопрос о свадьбе с Мизулиной. Скорее всего, певец не хочет торопиться предлагать руку и сердце. До этого Мизулина высказалась о проблемах в отношениях с Shaman. Артист же заявил, что глава ЛБИ его наполняет.

BannerImage

Обложка © Telegram / SHAMAN

Александра Мышляева
