Shaman подарил Мизулиной партию на день рождения

Певец Shaman (Ярослав Дронов) сделал своей возлюбленной Екатерине Мизулиной неординарный подарок на день рождения и преподнёс целую политическую партию под названием «Мы». О своём шаге артист сообщил у себя в телеграм-канале. Церемония вручения прошла в лесу, где стенд партии был упакован в большую коробку, украшенную лентой цветов российского триколора.

«Катерина, я дарю на твой день рождения то, что никто никому не дарил в этом мире. Я дарю тебе партию. И наша с тобою партия будет называться «Мы», — отметил артист.