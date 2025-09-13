Двойной обман: Водителей предупредили о схемах мошенников с подставными ДТП

Подставные аварии с участием грузовиков и на круговых развязках являются классическими примерами страхового мошенничества. На такие преступные схемы приходятся наиболее громкие уголовные дела, отмечают юристы. Например, в Москве в прошлом году начался суд над тремя участниками, которые спровоцировали более 300 аварий и нанесли ущерб на сотни миллионов рублей.

У злоумышленников было примерно 10 автомобилей в автопарке, соучастникам грозит до 10 лет лишения свободы. Адвокат Валентин Петрюк подчеркнул, что подобные схемы достаточно распространены и наносят значительный ущерб страховым компаниям. Согласно данным Всероссийского союза страховщиков (ВСС), в прошлом году ущерб, причинённый мошенниками, превысил 3 миллиарда рублей, причём большая часть денег была выплачена именно по автострахованию.

Цель автомобильных мошенников двойная: во-первых, они пытаются обмануть страховую компанию, чтобы получить выплату как можно быстрее и на максимально возможную сумму, а во-вторых — облапошить другого водителя или владельца машины, стараясь сделать его «виновным». Так они намерены взыскать деньги сверх лимита ОСАГО через судебные иски.

Собеседник газеты «Известия» предупредил, что раскрываемость таких преступлений остаётся низкой, что связано с недостаточной численностью сотрудников правоохранительных органов и их слабым взаимодействием со страховыми компаниями. Последние, по словам эксперта, могли бы значительно активнее участвовать в борьбе с мошенничеством, делясь информацией.