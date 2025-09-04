Водителям раскрыли пять опасных мест на дорогах, где орудуют автоподставщики

Злоумышленники, занимающиеся организацией подставных ДТП, чаще всего выбирают для своих операций круговые пересечения, светофоры и нерегулируемые перекрёстки в Москве и других регионах. Об этом сообщили представители страховых компаний в России.

«Мошенник на автомобиле подлавливает водителей — зачастую грузовых машин — на съезде с левой полосы [кругового движения] и совершает столкновение. Юридически, с точки зрения ПДД, мошенник прав, он получает выплату, далее «на коленке» ремонтирует своё транспортное средство и продолжает свою незаконную деятельность», — пояснил директор департамента по работе с мошенническими рисками розничного бизнеса страховой компании Михаил Полозков в беседе с «Газетой.ru».

По мнению Ивана Попова, директора департамента урегулирования автотранспортных убытков страховой компании, ещё одной популярной локацией для мошенников являются перекрёстки равнозначных дорог. В этом случае они подталкивают водителей к нарушению правила «помехи справа». Особенно охотно они разыгрывают свои схемы на пересечениях неравнозначных дорог: двигаясь по главной, притворяются, что пропускают другой автомобиль, а затем резко ускоряются и влетают в него.

Мошенники также часто используют ситуацию возле светофора: один из них останавливается и включает «аварийку», в то время как другой подаёт жертве сигнал, что можно объехать препятствие, но затем неожиданно сталкивается с ней. Ещё один распространённый метод — на съездах с МКАД. Здесь мошенники маскируются в скрытых зонах, а затем резко тормозят, когда водитель отвлекается.