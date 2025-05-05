Полиция задержала автоподставщиков, похитивших свыше 100 млн рублей за 4 года

Столичные правоохранители задержали восьмерых подозреваемых в хищении внушительной суммы — более 100 миллионов рублей — у страховых компаний на организации подстроенных ДТП. Мошенники организовали свыше 500 преднамеренных аварий на дорогах, рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

В Москве задержали восьмерых подозреваемых в крупном мошенничестве в сфере автострахования. Видео © Telegram / Ирина Волк

«Мои московские коллеги задержали восьмерых подозреваемых в мошенничестве в сфере автострахования на сумму свыше 100 млн рублей», — говорится в сообщении.

Для реализации своей схемы аферисты купили несколько б/у иномарок, которые использовались для инсценировок ДТП. После того, как «происходили» подстроенные аварии, владельцы транспортных средств обращлись в страховые компании за компенсацией «ущерба». Полученные выплаты члены группы делили между собой. По этой методики мошенники подстроили более 500 аварий с 2021 по 2025 год.

Задержание проводилось полицейскими и росгвардейцами в Москве, Подмосковье и Волгоградской области. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159.5 УК РФ «Мошенничество в сфере автострахования». Задержанным предъявили обвинения и поместили под арест.