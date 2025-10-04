Сумма пособий по беременности и родам превысит миллион

В 2027 году максимальное пособие по беременности и родам в России впервые превысит один миллион рублей, а ежемесячные выплаты по уходу за ребёнком достигнут 95,5 тысячи рублей. Такой прогноз содержится в проекте бюджета Социального фонда России на предстоящие годы.

«Максимальный размер пособия по беременности и родам при продолжительности отпуска по беременности и родам 140 календарных дней составит в 2026 году 955 836,00 рублей, в 2027 году — 1 100 437,80 рублей и в 2028 году — 1 188 465,60 рублей», — указано в материалах к проекту бюджета СФР.

В фонде уточнили, что предельный размер этого пособия, рассчитываемого как 100% среднего месячного заработка, будет поэтапно увеличиваться. Планируется, что в 2026 году он составит 207,5 тысячи рублей, в 2027 году — 238,9 тысячи рублей, а в 2028 году — 258 тысяч рублей.

Что касается пособия по уходу за ребёнком до полутора лет, то его максимальный ежемесячный размер также вырастет. По расчётам фонда, в 2026 году он достигнет 83 тысяч рублей, в 2027 году — 95,5 тысячи рублей, а в 2028 году — 103,2 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что Министерство труда и Социальный фонд России работают над решением проблемы, с которой сталкиваются работники, трудоустроенные у нескольких работодателей: снижение размера больничных и декретных выплат. Новый механизм предполагает суммирование доходов, с которых уплачиваются взносы, от всех работодателей для расчёта единого пособия, что позволит обеспечить более справедливые выплаты.