Россиянкам рассказали, в каком возрасте становится сложнее забеременеть

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заявила о значительном снижении женской фертильности после 29 лет. Своё заявление она сделала в интервью РИА «Новости».

«По статистике у каждой десятой женщины в возрасте 29 лет возникают трудности при попытке забеременеть, а у женщин постарше ситуация ещё более тревожная — в среднем после 35 лет только половина имеют достаточный запас фертильности для беспроблемной беременности», — рассказала Ракова.