18 сентября, 12:03

Россиянкам рассказали, в каком возрасте становится сложнее забеременеть

Ракова: Каждая десятая женщина в 29 лет сталкивается с проблемами зачатия

Обложка © freepik

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заявила о значительном снижении женской фертильности после 29 лет. Своё заявление она сделала в интервью РИА «Новости».

«По статистике у каждой десятой женщины в возрасте 29 лет возникают трудности при попытке забеременеть, а у женщин постарше ситуация ещё более тревожная — в среднем после 35 лет только половина имеют достаточный запас фертильности для беспроблемной беременности», — рассказала Ракова.

Ранее президент РФ Владимир Путин в беседе с сотрудниками выслушал одного из рабочих, который рассказал, что откладывает рождение детей из-за невозможности приобрести жилье по льготной программе. В ответ российский лидер назвал такое решение ошибкой, заявив, что после рождения первого ребёнка молодая семья сможет получить материнский капитал и воспользоваться льготными программами. Президент заверил, что государство «подставит плечо», и напомнил о существующих мерах поддержки для беременных женщин и матерей, действующих вплоть до достижения ребёнком 17-летнего возраста.

