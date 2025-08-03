Россиянкам рассказали, как получить пособие с раннего срока беременности

Беременные женщины, вставшие на учёт в ранние сроки, могут рассчитывать на дополнительную материальную поддержку со стороны государства, рассказали в отделении Социального фонда России по Москве и Московской области. Однако, поданным фонда, для получения пособия необходимо соблюдение ряда условий.

Основным требованием является постановка на медицинский учёт в первые 12 недель беременности. Также претендентка должна быть гражданкой России с постоянной регистрацией. При определении права учитывается совокупный доход семьи, который не должен превышать региональный прожиточный минимум. Особое внимание уделяется имущественному состоянию, учитываются недвижимость, земельные участки и транспортные средства.

Для трудоспособных членов семьи установлен минимальный порог доходов — не менее четырёх МРОТ за расчётный период. Это требование не распространяется на беременных женщин и несовершеннолетних детей. При этом особые правила действуют для семей с работающими подростками. Доходы детей до 18 лет, обучающихся очно, не учитываются, если они работают во время каникул. Однако заработок подростков от самозанятости включается в общий доход.

Размер пособия варьируется от 50% до 100% регионального прожиточного минимума. К примеру, в Московской области в 2025 году максимальная выплата составляет 21 039 рублей. Точная сумма определяется индивидуально и зависит от материального положения семьи. Оформить пособие можно тремя способами: через портал «Госуслуг», в клиентской службе СФР или МФЦ. Выплата назначается с месяца постановки на учёт, но не ранее шести недель беременности, и продолжается до рождения ребёнка. Пропуск приёмов у врача может стать основанием для приостановки выплаты, уточняет интернет-издание Regions.ru.