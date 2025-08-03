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Регион
3 августа, 11:57

Россиянкам рассказали, как получить пособие с раннего срока беременности

СФР: Гражданки России могут получить пособие на раннем сроке беременности

Беременная женщина. Обложка © freepik

Беременная женщина. Обложка © freepik

Беременные женщины, вставшие на учёт в ранние сроки, могут рассчитывать на дополнительную материальную поддержку со стороны государства, рассказали в отделении Социального фонда России по Москве и Московской области. Однако, поданным фонда, для получения пособия необходимо соблюдение ряда условий.

Основным требованием является постановка на медицинский учёт в первые 12 недель беременности. Также претендентка должна быть гражданкой России с постоянной регистрацией. При определении права учитывается совокупный доход семьи, который не должен превышать региональный прожиточный минимум. Особое внимание уделяется имущественному состоянию, учитываются недвижимость, земельные участки и транспортные средства.

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Для трудоспособных членов семьи установлен минимальный порог доходов — не менее четырёх МРОТ за расчётный период. Это требование не распространяется на беременных женщин и несовершеннолетних детей. При этом особые правила действуют для семей с работающими подростками. Доходы детей до 18 лет, обучающихся очно, не учитываются, если они работают во время каникул. Однако заработок подростков от самозанятости включается в общий доход.

Размер пособия варьируется от 50% до 100% регионального прожиточного минимума. К примеру, в Московской области в 2025 году максимальная выплата составляет 21 039 рублей. Точная сумма определяется индивидуально и зависит от материального положения семьи. Оформить пособие можно тремя способами: через портал «Госуслуг», в клиентской службе СФР или МФЦ. Выплата назначается с месяца постановки на учёт, но не ранее шести недель беременности, и продолжается до рождения ребёнка. Пропуск приёмов у врача может стать основанием для приостановки выплаты, уточняет интернет-издание Regions.ru.

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Ранее в России на законодательном уровне закрепили понятие «студенческая семья». Данный указ подписал президент Владимир Путин. Согласно новым правилам, новое определение распространяется на супругов с детьми или одного родителя возрастом до 35 лет, которые проходят обучение по программам среднего профессионального или высшего образования.

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Борис Эльфанд
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