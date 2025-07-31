6 российских звёзд на сносях, которые скоро подарят миру новых малышей, — узнайте имена

Лето и осень 2025 года обещают стать особенно богатыми на радостные события в мире российского шоу-бизнеса. Целая плеяда знаменитостей готовится к пополнению в семье, и некоторые из них — уже на финишной прямой. Мы собрали список самых ярких будущих мам, которые скоро подарят миру новых маленьких звёздочек. Интересно, что многие из них решили не скрывать беременность, а наоборот — активно делятся радостью с поклонниками в социальных сетях.

Ксения Сухинова — второй мальчик для королевы красоты

Беременные знаменитости России: кто станет мамой в ближайшее время. Ксения Сухинова. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kseniasukhinova

Бывшая «Мисс мира» умеет устраивать праздники на высшем уровне, и гендер-пати в честь будущего малыша стало тому подтверждением. Роскошная вечеринка в Сен-Жан-Кап-Ферра была выдержана в голубых тонах — намёк на пол ребёнка оказался более чем прозрачным. У Ксении уже растёт трёхлетний сын Артём, который скоро получит младшего братика. Сухинова не скрывает восторга от предстоящего материнства и регулярно показывает округлившийся животик в элегантных нарядах. Поклонники уверены — даже в положении она остаётся эталоном красоты и стиля. Семья модели готовится к появлению второго наследника с особым трепетом, ведь дети для неё всегда были приоритетом номер один.

Ида Галич — откровения о непростых последних неделях

Звёзды на сносях: российские селебрити в ожидании пополнения. Ида Галич. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / galichida

Популярная блогер и телеведущая Ида Галич не стала приукрашивать реальность беременности и честно рассказала подписчикам о том, каково это — вынашивать ребёнка в жаркое время года. Бессонные ночи, дискомфорт, постоянное ощущение жары — Ида делится всеми нюансами без прикрас. Вместе с бизнесменом Олегом Ледвичем они ждут дочку, но имя малышки пока держат в секрете. Галич призналась, что физически беременность даётся нелегко, но эмоционально она на седьмом небе от счастья. Поклонники отмечают, что даже в таком состоянии Ида не теряет чувство юмора и продолжает вести активную общественную жизнь. Скоро семья пополнится маленькой принцессой, которая точно унаследует мамину харизму и папину деловую хватку.

Регина Тодоренко — третий сын вместо долгожданной дочки

Какие российские знаменитости беременны в 2025 году. Регина Тодоренко. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / reginatodorenko

Телеведущая Регина Тодоренко сделала самый оригинальный подарок себе на день рождения — объявила о третьей беременности. Вместе с Владом Топаловым они уже воспитывают двух сыновей, Михаила и Мирослава, и очень надеялись на девочку. Но УЗИ показало — будет ещё один мальчик! Регина отнеслась к новости с присущим ей юмором, пошутив про отсутствие бантиков и косичек в её будущем. А Влад и вовсе театрально заявил о готовности к радикальным мерам предохранения. При сроке в 33 недели семья уже вовсю готовится к появлению третьего богатыря. Поклонники уверены: с такими родителями мальчик точно вырастет талантливым и успешным. Кстати, Регина продолжает активно работать даже на таком сроке, что вызывает восхищение у её аудитории.

Агата Муцениеце — беременность плюс подготовка к свадьбе

Будущие мамы шоу-бизнеса: звёзды, которые скоро родят. Агата Муцениеце. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / agataagata

Актриса Агата Муцениеце решила не откладывать жизнь на потом и совмещает ожидание третьего ребёнка с приготовлениями к свадьбе. Предложение от музыканта Петра Дранги прозвучало в самый романтичный день — 1 мая, и Агата без колебаний сказала «да». Их роман стал известен ещё в конце прошлого года, но официально пара объявила об отношениях только сейчас. Муцениеце показывает, что беременность — не повод ставить личную жизнь на паузу. Она активно занимается планированием торжества, выбирает платье и готовится стать не только мамой в третий раз, но и счастливой невестой. Поклонники восхищаются её энергией и умением совмещать материнство с карьерой и личным счастьем. Скоро у актрисы будет сразу два повода для радости — свадьба и рождение малыша.

Валентина Иванова — третий ребёнок для Тимати

Беременные российские актрисы и певицы 2025 года. Валентина Иванова. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / halfbloodval

Избранница рэпера Валентина Иванова находится на последнем триместре, и семья уже активно готовится к пополнению. Мать Тимати открыто выражает симпатию к Валентине, отмечая её искреннюю любовь к сыну и заботу о нём. У артиста уже есть двое детей — дочь Алиса и сын Ратмир от предыдущих отношений, так что опыт отцовства у него солидный. Пол будущего малыша пара пока не раскрывает, держа интригу до последнего. Валентина регулярно появляется на публике с заметно округлившимся животиком, и поклонники строят догадки о том, кого ждёт семья. Тимати, известный своей любовью к детям, уже не скрывает волнения перед встречей с третьим наследником. Судя по всему, малыш появится на свет уже очень скоро, и семья к этому полностью готова.

Дарья Шашина — второе материнство для экс-солистки Serebro

Звёздные семьи в ожидании детей: российские знаменитости на сносях. Дарья Шашина. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dariachebanov

Бывшая участница популярной группы Sersbro Дарья Шашина вместе с певцом Иваном Чебановым готовится ко второму ребёнку. У пары уже есть один малыш, и теперь они решили подарить ему братика или сестричку. Дарья пока интригует поклонников, не раскрывая пол будущего ребёнка, но по фотографиям видно — до родов осталось совсем немного времени. Шашина выглядит счастливой и отдохнувшей, несмотря на солидный срок беременности. Поклонники в комментариях строят догадки, и большинство склоняется к тому, что будет мальчик. Певица продолжает заниматься творчеством и не собирается уходить в декретный отпуск надолго. Её пример показывает, что материнство и карьера в шоу-бизнесе прекрасно совместимы, если правильно расставить приоритеты.