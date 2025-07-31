Актриса Евгения Ахременко откровенно высказалась о своей халатности к детям

Актриса Евгения Ахременко заявила, что понятия не имеет, какая группа крови у её детей. При этом она вознамерилась выяснить этот важный момент, сообщив об этом Пятому каналу.

Евгения Ахременко не знает группу крови своих детей. Видео © Пятый канал

«Я даже не знаю детей моих группу крови. Надо узнать — это же там написано. Когда рождаются, написано. Я поняла, всё не просто так», — отметила она.

Певец Илья Гуров поддержал разговор и подчеркнул: самый разумный шаг — пройти анализ крови. Это быстро, просто и крайне необходимо для контроля здоровья. Артист уверен, что каждый человек должен владеть подробностями о своём организме.

Ахременко согласилась с коллегой, добавив, что при внимательном отношении к своему здоровью можно избежать серьёзных проблем с органами и болезнями.