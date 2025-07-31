Актриса Евгения Ахременко откровенно высказалась о своей халатности к детям
Актриса Ахременко призналась, что не знает группу крови собственных детей
Евгения Ахременко. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев
Актриса Евгения Ахременко заявила, что понятия не имеет, какая группа крови у её детей. При этом она вознамерилась выяснить этот важный момент, сообщив об этом Пятому каналу.
Евгения Ахременко не знает группу крови своих детей. Видео © Пятый канал
«Я даже не знаю детей моих группу крови. Надо узнать — это же там написано. Когда рождаются, написано. Я поняла, всё не просто так», — отметила она.
Певец Илья Гуров поддержал разговор и подчеркнул: самый разумный шаг — пройти анализ крови. Это быстро, просто и крайне необходимо для контроля здоровья. Артист уверен, что каждый человек должен владеть подробностями о своём организме.
Ахременко согласилась с коллегой, добавив, что при внимательном отношении к своему здоровью можно избежать серьёзных проблем с органами и болезнями.
Но и это не так страшно. К примеру, известный актёр Генри Кавилл недавно рассказал, что узнал пол своего ребёнка лишь спустя полгода после его рождения. Он также отметил, что домашняя рутина приносит ему огромное удовольствие, позволяя отвлечься от работы.