Сгоревшая на съёмках 21-летняя актриса «Цветка на камне» ждала ребёнка

В 1960 году на съёмочной площадке фильма «Цветок на камне» произошла трагедия, унесшая жизнь 21-летней актрисы Инны Бурдученко. По информации «Экспресс-газеты», в момент гибели актриса находилась на раннем сроке беременности — примерно на третьем месяце. Незадолго до гибели девушка вступила в брак, надеясь на счастливое будущее и долгую семейную жизнь.

Во время съёмок кульминационной сцены, где Инна Бурдученко должна была вынести знамя из горящего дома, актриса получила ожоги 80% тела. Режиссёр Анатолий Слесаренко настаивал на самостоятельном выполнении трюка, без привлечения каскадёров, требуя многочисленных повторений. Актриса вновь и вновь вбегала в горящее здание, стремясь к идеальному кадру.

Одна из этих попыток обернулась трагедией: на выходе из объятого пламенем павильона каблук Инны застрял, и рухнувшая балка заблокировала ей путь к выходу. Актёр массовки Сергей Иванов, сам получив ожоги, вытащил её из огня. Однако, несмотря на все усилия медиков, Инна Бурдученко умерла спустя две недели после происшествия.

Режиссёр Слесаренко был признан виновным в халатности и получил срок — 5 лет лишения свободы.