В возрасте 76 лет скончалась шведская актриса Карлстен, игравшая у Тарковского

В возрасте 76 лет жизни скончалась шведская актриса Биргит Карлстен. Об этом сообщило издание SVT. Артистка снималась в фильме «Жертвоприношение» режиссёра Андрея Тарковского, который был снят в Швеции на шведском языке.

Биргит Карлстен родилась в 1949 году в Хускварне и окончила театральные учебные заведения в Скаре и Мальмё. Свою карьеру она начала в театре Pioneer в Гётеборге, а затем выступала в Национальном передвижном театре Швеции, стокгольмском Театре комедии, городском театре Хельсинборга и других.

С конца 1970-х до 2022 года Карлстен принимала участие в создании более двух десятков экранных проектов, среди которых «Линус и таинственный дом из красного кирпича», «Инспектор Ван Ветерен», «Полиция и убийство судьи», «Остров Солт» и многие другие.

Кроме того, актриса работала на радио, читая поэмы, выступала как клоунесса в Cirkus Scott и занималась музыкой, исполняя песни на шведском и французском языках. В последние годы своей жизни Карлстен преподавала и была членом Смоландской академии.