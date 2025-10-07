Спасёт родителей от трат: В России могут создать мам-шеринг для аренды детских вещей

В России может появиться уникальная социальная платформа «мам-шеринг». Инициативу по созданию сервиса, где семьи смогут бесплатно брать и отдавать детские товары, направила в Госдуму председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. Текст обращения к думскому комитету по вопросам семьи, женщин и детей оказался в распоряжении Life.ru.

По словам Волынец, многие родители после появления ребёнка в семье сталкиваются с серьёзными расходами, особенно на товары, которые нужны всего несколько месяцев.

«Рождение малыша – это не только радость, но и повышенные расходы, в том числе на детские товары, которые используются краткосрочно, а стоят при этом дорого. По мере взросления ребёнка появляется потребность в новых товарах, а прежние имеют незначительный износ, при этом такие покупки представляют существенную статью расходов семьи», – говорится в обращении.

Ирина Волынец призвала Госдуму запустить платформу для родителей. Фото © Life.ru

Общественница подчеркнула, что финансовая нагрузка не должна останавливать россиян от решения завести ребёнка.

«Важно, чтобы при принятии решения о рождении ребёнка россиян не останавливала необходимость неизбежных сегодня расходов на детские товары: мебель, коляски, велосипеды и др. В целях повышения рождаемости прошу содействовать развитию инициативы государственного мам-шеринга – социальной аренды оборудования и вещей для детей на безвозмездной основе», – отметила Волынец.

Она уверена, что запуск такого сервиса станет серьёзной помощью для молодых семей и одним из стимулов к росту рождаемости в стране.

«Реализация этого предложения по бесплатному прокату детских товаров станет отличным подспорьем для семей с детьми и ещё одним фактором, положительно влияющим на повышение рождаемости», – подчеркнула Ирина Волынец.

