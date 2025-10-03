Семейная гармония: Россиян с детьми предложили отправлять на удалёнку

Россиян с детьми, которые имеют возможность работать удалённо, следует перевести на дистанционный формат для поддержания благополучия семьи. Такое мнение выразила председатель центрального совета всероссийского общественного движения «Национальный родительский комитет» Ирина Волынец.

По её словам, подобная мера даст возможность молодым родителям оказывать поддержку друг другу, позволит матери получить необходимый отдых, а отцу – проводить больше времени с семьёй, не нанося вреда работе. Волынец также предложила разработать специализированные инструменты для оценки готовности сотрудников к работе из дома.

«Удалёнку нужно давать во всех случаях, когда человек способен выполнять свою работу в таком формате, особенно когда у него есть дети. У ряда профессий, направленных на интеллектуальный труд, обязанности подразумевают, что часть задач можно выполнять дистанционно. Если есть критерии качества, позволяющие определить его эффективность, почему бы не дать человеку удалёнку?», — пояснила специалист в беседе с «Абзацем».

Волынец рассказала, что у неё самой есть опыт создания собственного бизнеса, основанного на удалённом формате работы. Она родила четырёх детей с небольшим интервалом, оставаясь кормящей мамой. Введение удалённого формата также повысит лояльность сотрудников к компании и будет способствовать достижению лучших результатов. По словам Волынец, отдохнувший сотрудник будет более эффективно выполнять свои обязанности.

Кроме того, удалённая работа позволит родителям больше времени проводить с детьми, особенно если они не планируют отдавать их в ясли или детский сад.

А ранее Life.ru писал, что работающий на удалёнке сотрудник может увеличить доходы, взяв дополнительную работу. По словам специалиста, сейчас в России наблюдается тенденция, когда сотрудники совмещают несколько проектов одновременно.