15 сентября, 13:02

Заскучавший на удалёнке дизайнер решил освежить жизнь дезодорантом в заднем проходе и остался без кишки

Mash: В Ленобласти дизайнер засунул в себя дезодорант и лишился прямой кишки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AtlasStudio

21-летний житель Ленинградской области, работающий удалённым дизайнером, лишился прямой кишки и теперь вынужден пожизненно использовать калоприёмник после опасного эксперимента с дезодорантом. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По словам пострадавшего, в состоянии скуки он решил «развлечься», введя в прямую кишку баллончик дезодоранта. Когда извлечь предмет самостоятельно не удалось, мужчина в течение трёх дней не обращался за медицинской помощью, пока у него не развился сильный болевой синдром. Прибывшая бригада скорой помощи диагностировала критическое состояние — необратимый некроз тканей, вызванный длительным сдавливанием и химическим воздействием.

Врачи провели экстренную операцию, но спасти прямую кишку было невозможно из-за обширного отмирания тканей. Пациенту выполнили ампутацию и наложили постоянную колостому — искусственное отверстие для вывода содержимого кишечника в калоприёмник.

Россиянин засунул в себя четыре батарейки ради бодрости и оказался в больнице
Ранее петербурженка захотела поэкспериментировать и поместила кухонную губку во влагалище для интимной близости во время менструации. Женщина проходила с инородным телом в той самой зоне две недели, полностью забыв о нём. Через некоторое время у неё поднялась высокая температура и развилось воспаление, что привело к необходимости обратиться за медицинской помощью и госпитализации.

