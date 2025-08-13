Россиянин заснул в себя четыре батарейки ради бодрости и оказался в больнице

В Уфе 30-летний мужчина обратился в приёмное отделение с жалобами на боль в области прямой кишки. При обследовании врачи обнаружили у него четыре пальчиковые батарейки, информирует Mash.

По словам пациента, перед этим он выпил несколько банок пива и решил «получить заряд бодрости». Самостоятельно извлечь предметы он не смог.

Медики диагностировали эрозию прямой кишки, извлекли инородные тела и назначили лечение, включая диету, применение свечей и повторное обследование.