В России предложили ввести законодательный запрет на дискредитацию материнства в соцсетях

В России предлагают ввести законодательный запрет на дискредитацию материнства в социальных сетях. Инициативой с Life.ru поделился депутат Брянской областной думы, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов.

По словам чиновника, институт семьи и материнства необходимо защитить от деструктивной критики в интернет-пространстве. Поводом для заявления стало распространение в социальных сетях тенденции к публичному выражению негативного отношения к родительству.

Мы наблюдаем тревожную тенденцию, когда в открытом доступе матерями, зачастую ведущими так называемые «блоги», транслируются откровенно депрессивные настроения. Фразы вроде «лучше бы я не рожала» или «вы десять раз подумайте, прежде чем заводить детей», а также осуждающие комментарии о жизненных условиях других семей, подрывают фундаментальные ценности. Такие высказывания не только дискредитируют материнский труд, но и оказывают психологическое давление на молодых женщин, которые только задумываются о создании семьи. Михаил Иванов Депутат Брянской областной думы, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная»

Особое внимание парламентарий обратил на специфический контент, формирующий искажённое представление о материнстве. По его словам, существуют целые блоги с определённой концепцией.

«Существуют целые блоги с определённой концепцией, где авторки подробно описывают, как у них «отвалились зубы от недосыпа», «нет ни на что времени» или «дети в вечных истериках». Конечно, трудности есть, и их нужно обсуждать, но когда это превращается в постоянный негативный фон, в пропаганду безысходности — это переходит все границы. За этим часто стоит не искренний крик о помощи, а циничный расчёт на вовлечение аудитории через шок», — подчеркнул Иванов.

Депутат выразил убежденность в том, что подобные публикации наносят прямой вред демографическому благополучию страны. По его мнению, одна такая публикация с миллионами просмотров может перечеркнуть работу целого ведомства, посеяв в душах людей сомнение и страх. Поэтому нужно создать правовой барьер для тех, кто сознательно или нет, занимается дискредитацией материнства и семьи.

Чиновник также отметил, что общество готово к защите традиционных ценностей, задача — не замалчивать проблемы, а создать здоровый, конструктивный информационный климат.

«Обсуждение реальных сложностей должно вестись в русле взаимоподдержки и поиска решений, а не самолюбования в негативе. Предлагаемые меры направлены на очищение информационного поля от токсичного контента, который разрушает нравственные основы нашего общества», — заключил парламентарий.

