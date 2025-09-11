Глава Бурятии дал дельный совет мужчинам: Взяли жён на руки, унесли в спальню и... Работаем!
Обложка © VK/ Алексей Цыденов
В честь открытия нового детского сада в Северобайкальске глава Бурятии Алексей Цыденов призвал местных жителей к повышению демографии. Он посоветовал мужчинам взять своих жён на руки и отнести в спальню.
«Главная задача для северобайкальцев, чтоб детский сад всегда был полон детьми. Мужики, взяли жён на руки, унесли в спальню и... Ну вы меня поняли. Работаем», — написал Цыненов на своей странице в соцсетях.
Ранее президент России Владимир Путин ради улучшения демографии на Дальнем Востоке поручил распространить программу ДВ-ипотеки на все семьи в регионе с тремя и более детьми, вне зависимости от возраста родителей. Глава государства отметил, что «чем больше у нас малышей — тем лучше».