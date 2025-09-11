Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 сентября, 13:39

Глава Бурятии дал дельный совет мужчинам: Взяли жён на руки, унесли в спальню и... Работаем!

Глава Бурятии призвал мужчин заняться наполнением детсадов и нести жён в спальни

Обложка © VK/ Алексей Цыденов

Обложка © VK/ Алексей Цыденов

В честь открытия нового детского сада в Северобайкальске глава Бурятии Алексей Цыденов призвал местных жителей к повышению демографии. Он посоветовал мужчинам взять своих жён на руки и отнести в спальню.

«Главная задача для северобайкальцев, чтоб детский сад всегда был полон детьми. Мужики, взяли жён на руки, унесли в спальню и... Ну вы меня поняли. Работаем»,написал Цыненов на своей странице в соцсетях.

В РФ призвали обязать застройщиков делать толстые стены, чтобы россияне не стеснялись заниматься сексом
В РФ призвали обязать застройщиков делать толстые стены, чтобы россияне не стеснялись заниматься сексом

Ранее президент России Владимир Путин ради улучшения демографии на Дальнем Востоке поручил распространить программу ДВ-ипотеки на все семьи в регионе с тремя и более детьми, вне зависимости от возраста родителей. Глава государства отметил, что «чем больше у нас малышей — тем лучше».

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Общество
  • Бурятия, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar