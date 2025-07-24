В РФ призвали обязать застройщиков делать толстые стены, чтобы россияне не стеснялись заниматься сексом
Отцы рядом призвали обязать застройщиков делать толстые стены ради демографии
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В России предложили обязать застройщиков делать толстые стены, чтобы россияне не стеснялись заниматься сексом. По мнению авторов инициативы, такая мера позволит россиянам полноценно проживать личную жизнь, включающую в себя возможность уединения и занятия личными делами, тем самым повышая демографию в стране. Об этом Life.ru рассказал Иван Курбаков, юрист и председатель Межрегиональной общественной организации «Отцы рядом», которая обратилась в Минстрой с данной просьбой.
Общественники обратили внимание на многочисленные жалобы граждан, недовольных уровнем комфорта в многоквартирных домах из-за плохой звукоизоляции. По их мнению, причинами плохой звукоизоляции являются использование дешёвых материалов, таких как пеноблоки или газосиликат, а также некачественная звукоизоляция стыков и швов. Всё это приводит к образованию «звуковых мостиков», через которые проникает шум. Курбаков также отмечает, что особенно остро данная проблема затрагивает семьи с детьми, молодые пары, а также граждан, нуждающихся в полноценном отдыхе.
«Высокая звукопроницаемость стен и перегородок создаёт препятствия для нормальной жизнедеятельности, мешает полноценному отдыху, занятиям с детьми, а также негативно сказывается на личной жизни граждан», — пишет организация «Отцы рядом» в своём обращении.
В организации предлагают усилить шумоизоляцию стен, потолка и пола, использовать звукопоглощающие материалы и герметики. Принятие подобных мер, по мнению общественников, позволит существенно повысить уровень комфорта проживания в многоквартирных домах, улучшить здоровье и самочувствие граждан, а также создать благоприятные условия для укрепления семейных ценностей и повышения рождаемости.
«От лица Межрегиональной общественной организации «Отцы рядом» обращаюсь к Вам, выражая нашу глубокую обеспокоенность в связи с увеличивающимся количеством обращений жителей Российской Федерации по поводу низкого уровня комфорта проживания граждан в многоквартирных домах, обусловленным недостаточной звукоизоляцией межквартирных и межкомнатных перегородок — перегородочных (относящихся к разряду конструкционно-изоляционных) стеновых конструкций», — говорится в запросе.
Проблема тонких стен в России актуальна, показал недавний опрос. Согласно его результатам, каждый четвёртый россиянин слышал громкий секс соседей. Эта ситуация явно идёт вразрез с демографическими целями. Ранее президент России Владимир Путин отметил, что минимальный коэффициент рождаемости в РФ должен быть не ниже 2,1.