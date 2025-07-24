В РФ призвали обязать застройщиков делать толстые стены, чтобы россияне не стеснялись заниматься сексом

В России предложили обязать застройщиков делать толстые стены, чтобы россияне не стеснялись заниматься сексом. По мнению авторов инициативы, такая мера позволит россиянам полноценно проживать личную жизнь, включающую в себя возможность уединения и занятия личными делами, тем самым повышая демографию в стране. Об этом Life.ru рассказал Иван Курбаков, юрист и председатель Межрегиональной общественной организации «Отцы рядом», которая обратилась в Минстрой с данной просьбой.

Общественники обратили внимание на многочисленные жалобы граждан, недовольных уровнем комфорта в многоквартирных домах из-за плохой звукоизоляции. По их мнению, причинами плохой звукоизоляции являются использование дешёвых материалов, таких как пеноблоки или газосиликат, а также некачественная звукоизоляция стыков и швов. Всё это приводит к образованию «звуковых мостиков», через которые проникает шум. Курбаков также отмечает, что особенно остро данная проблема затрагивает семьи с детьми, молодые пары, а также граждан, нуждающихся в полноценном отдыхе.

«Высокая звукопроницаемость стен и перегородок создаёт препятствия для нормальной жизнедеятельности, мешает полноценному отдыху, занятиям с детьми, а также негативно сказывается на личной жизни граждан», — пишет организация «Отцы рядом» в своём обращении.

В организации предлагают усилить шумоизоляцию стен, потолка и пола, использовать звукопоглощающие материалы и герметики. Принятие подобных мер, по мнению общественников, позволит существенно повысить уровень комфорта проживания в многоквартирных домах, улучшить здоровье и самочувствие граждан, а также создать благоприятные условия для укрепления семейных ценностей и повышения рождаемости.