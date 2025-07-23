«Бордели на дому»: Каждый четвёртый россиянин слышал громкий секс соседей

Каждый четвёртый россиянин признался, что слышал слишком громкие интимные звуки от соседей. По данным исследования, 26% опрошенных сталкивались с этой проблемой из-за плохой звукоизоляции, передаёт kp.ru.

8% респондентов сами признали, что иногда шумят по ночам, не задумываясь о душевном состоянии соседей. Однако 52% россиян заявили, что ни они, ни их соседи не нарушают тишину в ночные часы. А некоторые, признались, что относятся к происходящему с юмором и пониманием, ведь демографию в стране нужно повышать.

«Где шумят — это бордели на дому. Нормальные люди не орут, как подорванные», — возмутилась одна из участниц опроса.

4% респондентов выбрали вариант «другое», отметив, что живут в частных домах без соседей.