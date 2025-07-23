«Бордели на дому»: Каждый четвёртый россиянин слышал громкий секс соседей
Опрос: 26% россиян пожаловались на громкий интим соседей по ночам
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Каждый четвёртый россиянин признался, что слышал слишком громкие интимные звуки от соседей. По данным исследования, 26% опрошенных сталкивались с этой проблемой из-за плохой звукоизоляции, передаёт kp.ru.
8% респондентов сами признали, что иногда шумят по ночам, не задумываясь о душевном состоянии соседей. Однако 52% россиян заявили, что ни они, ни их соседи не нарушают тишину в ночные часы. А некоторые, признались, что относятся к происходящему с юмором и пониманием, ведь демографию в стране нужно повышать.
«Где шумят — это бордели на дому. Нормальные люди не орут, как подорванные», — возмутилась одна из участниц опроса.
4% респондентов выбрали вариант «другое», отметив, что живут в частных домах без соседей.
Ранее Life.ru сообщал, что в России могут оштрафовать на 3 тысячи рублей за нарушение тишины, в том числе за громкие звуки во время секса. Чтобы избежать конфликтов с соседями, эксперт рекомендует усилить звукоизоляцию в квартире. Другой вариант — планировать интимную близость до начала ночного времени, когда действуют ограничения по шуму.