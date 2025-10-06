Семьям на заметку: Россиянам раскрыли, как получить 2,7 млн рублей за первенца

Россияне могут получить до 2,7 миллиона рублей за рождение первого ребёнка, сообщила кандидат экономических наук Светлана Сазанова, доцент кафедры экономической теории Финансового университета при Правительстве РФ. Выплаты идут не единовременно, а распределяются на протяжении полутора лет и включают несколько пособий.

Максимальная сумма складывается из:

Пособия по беременности и родам (декретные) в размере до 794 355 рублей для женщин с зарплатой от 115 тысяч рублей в месяц в 2023–2024 годах (140 дней отпуска);

Единовременного пособия при рождении ребёнка — 26 400 рублей;

Ежемесячного пособия по уходу за ребёнком до полутора лет, составляющего 40% от средней зарплаты, варьирующегося от 9 227 до 68 995 рублей;

Материнского капитала на первого ребёнка — 676 тысяч рублей.

Все расчёты произведены по максимальным зарплатам будущей мамы, а реальная сумма может варьироваться в зависимости от официального дохода женщины, отметила Сазанова в беседе с «Абзацем». Эти меры направлены на поддержку молодых семей и стимулирование рождаемости.

А ранее Life.ru писал, что в 2027 году максимальное пособие по беременности и родам в России впервые превысит один миллион рублей. По сведениям СФР, ежемесячные выплаты по уходу за ребёнком достигнут 95,5 тысячи рублей.