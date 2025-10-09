Рожать под «Любэ»? Психолог разобрал мемный плейлист роддома и объяснил, почему его составлял мужчина

Тюменский роддом то ли в шутку, то ли всерьёз составил для своих рожениц целый плейлист. Там обещают, что малыш родится под «Спасибо, родная» Михаила Боярского или «Прорвёмся!» группы «Любэ». Необычный подбор композиций в беседе с Life.ru оценил клинический психолог Станислав Самбурский. Он также ответил, что

Почти наверняка его составил мужчина, сразу говорит Самбурский. Оказавшись рядом с процессом, где от него мало что зависит, он делает то, что умеет — структурирует хаос. Не может быть рядом телом — присутствует через символы. Собирает песни про любовь, силу, подвиг и материнство. Так проще не чувствовать беспомощность: перевести эмоции в порядок, выстроить систему, на которую можно опереться, говорит психолог.

Но это — внешний взгляд на женские эмоции. Женщина, готовящаяся к родам, выбирает музыку телом: по дыханию, ритму, телесной памяти. Здесь же — набор смыслов, а не ощущений

«Боярский, Михайлов, Любэ — не про внутренние процессы, а про героизм и благодарность «со стороны». Даже ANNA ASTI и её «Царица» не проживает боль, а изображает стойкость — красивую, почти показную выносливость. Это типичный мужской способ смотреть на женское переживание: через роль, миф, возвышенный образ, где женщину можно уважать, но не чувствовать её настоящую уязвимость», — отмечает психолог.

Даже структура списка рациональна. Он выстроен не по фазам родов, не по дыханию, не по ритму схваток, а по логике повествования — как сценарий для клипа: от «Спасибо, родная» через «Прорвёмся» и «Царицу» к «Маме» и «Baby». Это не последовательность чувств, а сюжет с завязкой, кульминацией и финалом. Так музыку собирает режиссёр, а не человек, который дышит и рожает. И для мужчины это способ перевести страх в игру.

Женщина же выбирает другое: то, что помогает остаться в контакте с телом, с дыханием, с ощущением безопасности. Ей не нужно подтверждение, что она «великая мать» — ей нужно чувствовать, что всё под контролем, даже когда контроля нет, напоминает Самбурский.

«Такой плейлист — не ирония, а неуклюжее проявление заботы. Мужчина не знает, как быть рядом, поэтому делает то, что может: собирает символы любви и силы. Хочет, чтобы рядом звучало «Прорвёмся» и «Спасибо, родная», потому что сам боится. Женщина проходит через физическую боль, а мужчина — через свой страх перед чужой болью. Его бессознательная защита проста: если я не могу чувствовать, я хотя бы всё упорядочу», — подчёркивает эксперт.

И в итоге это не музыка для родов, а саундтрек к фильму о подвиге. Но в этом есть и трогательность, и растерянность: он не знает, как помочь, но делает, что может.

«Когда я учился делать сердечно-лёгочную реанимацию, нас учили отрабатывать компрессии под песню Stayin’ Alive — ту самую, Bee Gees. Это мировой стандарт: под неё проще держать нужный темп, не сбиваясь с ритма. Музыка и тело работают синхронно, когда между ними есть дыхание и пульс», — вспоминает Самбурский.

Однако психолог нашёл в этом плейлисте плюсы: Push It задаёт точный ритм для потуг: юмор снижает уровень кортизола, тело перестаёт сопротивляться.

«Мама» и «Спасибо, родная» включают окситоциновую систему — вызывают нежность, расслабление, готовность к контакту с ребёнком.

«Прорвёмся» и «Двигай» поднимают адреналин, помогают выдерживать схватки, но при долгом прослушивании перегревают нервную систему.

«День рождения» завершает цикл как ритуал принятия: всё случилось, жизнь началась.