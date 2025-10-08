Стримерша из США показала свои роды в прямом эфире и собрала 30 тыс. зрителей

Американская стримерша Fandy провела прямую трансляцию на Twitch прямо во время рождения своего ребёнка, весь процесс появления на свет малыша занял 8 часов, за происходящим наблюдали свыше 30 тысяч человек. Об этом пишет Where is The Buzz (WITB).

Роды проходили дома, под наблюдением родных девушки и акушерок. В финале эфира стримерша предложила фанатам выбрать имя для её дочери. Малышку назвали Луной. К трансляции подключился и генеральный директор Twitch — Дэн Клэнси. Он лично поздравил девушку с прибавлением в семье и пожелал крепкого здоровья.

Однако не все пользователи оценили «старания» роженицы. По их словам, подобные эфиры популяризируют отказы от врачей и домашние роды, которые часто заканчиваются плачевно. Кроме того, стримершу обвинили в попытке выставить напоказ то, что является очень личным и сокровенным.

«Совсем не знают, чем привлечь подписчиков. Теперь дошли до родов в прямом эфире. А дальше что?» — написал один из пользователей.

«Ещё покажите, как ходите в туалет, болеете, кашляете, выгуливаете собаку... Когда мозгами не блеснуть, приходится зарабатывать вот таким», — возмутился другой комментатор.

