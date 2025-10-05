«Хорошо, что не СИЗО»: В СПЧ заявили, что Лерчек должна быть рада домашнему аресту

Запрет на выход из дома для блогерши Лерчек (Валерия Чекалина) — это позитивный исход, ведь в другом случае это мог бы быть СИЗО. Дело в том, что сейчас женские следственные изоляторы Москвы переполнены, и освобождение от ареста — уже значимая победа для неё. Об этом порталу «Страсти» заявила член Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Ева Меркачёва.

Многие заключённые — матери с маленькими детьми. Меркачёва привела живой пример: женщина, находившаяся под домашним арестом, не могла водить ребёнка в детский сад и жаловалась на сложности. Когда следствие заподозрило попытку давления и перевело её в СИЗО, контакт с детьми сократился до встреч через стекло.

По её мнению, при принятии мер пресечения следовало бы учитывать интересы детей, поэтому решение оставить Лерчек дома — повод для облегчения.

«Даже если «добрый» следователь разрешит свидание в СИЗО, то оно будет через стекло. Невозможно ребёнка взять на руки, уложить спать, сказку рассказать, пожалеть его, погладить. Поэтому, ну что могу сказать? Хорошо, что не арест», — подытожила член СПЧ.

Напомним, что на Лерчек и её экс-супруга Артёма Чекалина завели уголовное дело. Блогеров обвиняют в незаконном переводе огромной суммы денег в ОАЭ с использованием фальшивых документов. Следователи считают, что так они вывели 251 миллион.