«Родился в рубашке»: Муж Лерчек рассказал о состоянии трёхлетнего сына и поблагодарил ДПС

Блогер Артём Чекалин рассказал, в каком состоянии находится его трёхлетний сын Лев, получивший тяжёлые травмы во время игры. Бывший супруг Лерчек поговорил с корреспондентом Life.ru после очередного заседания суда.

Чекалин после суда. Видео © Life.ru

«Супруга бывшая выехала с ним сразу из дома, слава богу, стояли сотрудники ДПС, она к ним подбежала, забрали ребёнка и довезли», — рассказал он.

По словам Артёма, врачи были удивлены скоростью стабилизации состояния малыша. Медики заявили, что Лев родился в рубашке, потому что изначально у него было подозрение на ушиб сердца.

«Там какой-то анализ показал превышение в несколько тысяч, а на следующий день там было всего 30 единиц. Сказали, что это чудо», — объяснил Чекалин, добавив, что его семья уже давно сталкивается с периодическими проблемами со здоровьем у сына.

У малыша также периодически появляется подозрение на астму, с которым родители продолжают бороться. Заболевание то приходит, то исчезает, развиваясь в большей степени от нервов.

Напомним, что сын блогерши Лерчек перенёс операцию из-за пневмоторакса. На мальчика упал стол и повредил ему лёгкие, когда тот играл с братом. Чекалина получила разрешение выйти из-под домашнего ареста, чтобы отвезти ребёнка в больницу. Сейчас жизнь мальчика вне опасности, но он пока остаётся в больнице.