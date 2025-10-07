Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
7 октября, 15:21

Блогерша Митрошина захотела стать банкротом и не платить ФНС 210 млн рублей

Саша Митрошина. Обложка © Life.ru

В московский Арбитражный суд поступило заявление от 31-летней блогерши Александры Митрошиной. Она просит признать её банкротом: надеется, что так ей не придётся выплачивать многомиллионный долг налоговой.

Таким образом, «матерь бложья» с долгом в 210 млн рублей перед ФНС пытается найти юридическую лазейку, чтобы списать задолженности и отсрочить штрафы, выплату неустоек и пеней.

Напомним, что некогда Митрошина хвасталась, что ей за три часа удалось заработать 190 миллионов рублей, а 7 марта 2025 года её задержали по подозрению в отмывании денег в особо крупном размере через покупку недвижимости в Москве. На неё завели уголовное дело, а затем суд отправил её под домашний арест. Сейчас сумма её задолженности составляет 210 миллионов.

Владимир Озеров
