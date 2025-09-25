Идущая по стопам Блиновской «матерь бложья» Митрошина должна налоговой уже 210 млн рублей

Обвиняемая в уклонении от уплаты налогов блогерша Александра Митрошина, известная в Сети как «Матерь бложья», снова навлекла на себя неприятности. У неё обнаружены очередные налоговые задолженности. Об этом стало известно журналистам «Постньюс».

Митрошина должна уже 210 миллионов 255 тысяч рублей, данные актуальны на 25 сентября текущего года. С августа банковские счета блогерши остаются заблокированными. Вероятно, в связи с этим она пока не приняла мер к выплате налоговых задолженностей.