Идущая по стопам Блиновской «матерь бложья» Митрошина должна налоговой уже 210 млн рублей
Долг блогерши Александры Митрошиной перед налоговой вырос до 210 млн рублей
Александра Митрошина. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / alexandramitroshina
Обвиняемая в уклонении от уплаты налогов блогерша Александра Митрошина, известная в Сети как «Матерь бложья», снова навлекла на себя неприятности. У неё обнаружены очередные налоговые задолженности. Об этом стало известно журналистам «Постньюс».
Митрошина должна уже 210 миллионов 255 тысяч рублей, данные актуальны на 25 сентября текущего года. С августа банковские счета блогерши остаются заблокированными. Вероятно, в связи с этим она пока не приняла мер к выплате налоговых задолженностей.
Напомним, что 7 марта Митрошину задержали в Краснодарском крае по подозрению в легализации денежных средств в особо крупном размере. Она могла «отмыть» более 127 миллионов рублей через покупку московской недвижимости. Против блогерши возбудили уголовное дело, а позже суд отправил её под домашний арест. С начала лета сумма задолженности Митрошиной перед Федеральной налоговой службой продолжала расти. В июне она составляла около 183 миллионов рублей, а к июлю увеличилась до 204,6 миллиона. Адвокат раскрыл Life.ru, повторит ли «матерь бложья» судьбу Блиновской
Только самое значимое и актуальное — в разделе «Главные новости» на Life.ru.