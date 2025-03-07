«Точно арестуют»: Адвокат раскрыл Life.ru, повторит ли блогерша Митрошина судьбу Блиновской
Адвокат Багатурия: Митрошину точно арестуют, но судьбу Блиновской она не повторит
Елена Блиновская и Саша Митрошина. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alexandramitroshina
Адвокат Вадим Багатурия раскрыл, повторит ли блогерша Александра Митрошина судьбу Елены Блиновской. В беседе с Life.ru эксперт отметил, что звезду ждёт не такой финал, как королеву марафонов. По его словам, последняя показала не совсем удачный пример, то признавая, то не признавая свою вину.
«Из минусов — Митрошину точно арестуют, это практически неизбежно, так как она была в розыске и скрылась. Если бы она согласовала через адвокатов свою явку к следователю самостоятельно, то в аэропорту её бы не задержали, а сопроводили оперативники или следователи», — отметил собеседник Life.ru.
По мнению адвоката, в этом случае можно было бы говорить о подписке о невыезде или иной мере пресечения, например домашнем аресте или запрете определённых действий. Однако, когда лицо находится в розыске, его стандартно арестовывают. Багатурия добавил, что если блогерша уже погасила большую часть задолженностей, то за неуплату налогов ей ничего не грозит. Однако ответственность за отмывание денег и за незаконное использование средств платежа остаётся.
Эксперт пояснил, что у Блиновской сумма легализованных денег и налогов была больше практически в десять раз. Соответственно, Митрошиной, если она признает вину, всё компенсирует и раскается, дадут меньше, чем королеве марафонов. Всё может закончиться даже условным сроком.
Блиновская слишком одиозна, плюс она пыталась сбежать из России в момент уголовного преследования. Я уверен, что в СИЗО Сашу Митрошину точно отправят. На сколько — уже вопрос. Я помню, она, по-моему, то ли вторая, то ли третья после Чекалиной и Блиновской в череде этих дел. Она из Дубая что-то вещала о том, что всё здорово, и в Россию возвращаться не собиралась. Видимо, сейчас обстановка в её жизни изменилась и ей пришлось приехать.
Напомним, что ранее Александру Митрошину задержали в Краснодарском крае, ей грозит 10 лет тюрьмы. В вину блогерше вменяют легализацию денежных средств в особо крупном размере. Предварительно, звезда отмыла более 127 млн рублей через покупку недвижимости в Москве.
А 3 марта Савёловский суд Москвы приговорил Блиновскую к пяти годам колонии. Всё её имущество изъяли в пользу государства. Блогерша попала в поле зрения налоговиков ещё за год до начала проверки, ставшей основанием для задержания. 22 ноября 2024 года суд признал королеву марафонов банкротом и постановил запустить процедуру реализации имущества, чтобы закрыть долг за счёт вырученных средств.