«Точно арестуют»: Адвокат раскрыл Life.ru, повторит ли блогерша Митрошина судьбу Блиновской

Адвокат Вадим Багатурия раскрыл, повторит ли блогерша Александра Митрошина судьбу Елены Блиновской. В беседе с Life.ru эксперт отметил, что звезду ждёт не такой финал, как королеву марафонов. По его словам, последняя показала не совсем удачный пример, то признавая, то не признавая свою вину.

«Из минусов — Митрошину точно арестуют, это практически неизбежно, так как она была в розыске и скрылась. Если бы она согласовала через адвокатов свою явку к следователю самостоятельно, то в аэропорту её бы не задержали, а сопроводили оперативники или следователи», — отметил собеседник Life.ru.

По мнению адвоката, в этом случае можно было бы говорить о подписке о невыезде или иной мере пресечения, например домашнем аресте или запрете определённых действий. Однако, когда лицо находится в розыске, его стандартно арестовывают. Багатурия добавил, что если блогерша уже погасила большую часть задолженностей, то за неуплату налогов ей ничего не грозит. Однако ответственность за отмывание денег и за незаконное использование средств платежа остаётся.

Эксперт пояснил, что у Блиновской сумма легализованных денег и налогов была больше практически в десять раз. Соответственно, Митрошиной, если она признает вину, всё компенсирует и раскается, дадут меньше, чем королеве марафонов. Всё может закончиться даже условным сроком.