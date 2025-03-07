«Ничего удивительно»: Мизулина отреагировала на задержание Митрошиной
Мизулина заявила, что не удивлена задержанием блогера Саши Митрошиной
Саша Митрошина и Екатерина Мизулина. Обложка © Instagram (признан экстремистской и запрещён на территории Российской Федерации)/alexandramitroshina, ekaterina_mizulina
Полиция и налоговая уже третий год системно занимаются инфомошенниками, которые обманывают государство и уклоняются от уплаты налогов. Об этом заявила глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, комментируя задержание блогерши Саши Митрошиной.
«Ничего удивительного в этом задержании нет. Налоговые органы, МВД, СК уже третий год системно занимаются разными инфомошенниками, которые дробят бизнес на множество мелких ИП, сознательно обманывают государство, уклоняясь от уплаты налогов», — написала она в телеграм-канале.
Мизулина отметила, что это не последняя подобная ситуация, о которой услышат россияне.
Напомним, что ещё в марте 2023 года Следком возбудил против Митрошиной уголовное дело, однако уже в мае она погасила основную часть долга в 127 миллионов рублей. В январе 2024-го у неё появилась новая задолженность на 145 миллионов, а в июне счётчик остановился на 96 миллионах. Ей грозила блокировка счетов. Летом того же года она погасила долги. Сегодня, 7 марта, Митрошину задержали. Ей грозит 10 лет тюрьмы за уклонение от уплаты налогов и отмывание денег. Выяснилось, что блогерша скрывала отмывание миллионов через приобретение недвижимости.