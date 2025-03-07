«Ничего удивительно»: Мизулина отреагировала на задержание Митрошиной

Полиция и налоговая уже третий год системно занимаются инфомошенниками, которые обманывают государство и уклоняются от уплаты налогов. Об этом заявила глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, комментируя задержание блогерши Саши Митрошиной.

«Ничего удивительного в этом задержании нет. Налоговые органы, МВД, СК уже третий год системно занимаются разными инфомошенниками, которые дробят бизнес на множество мелких ИП, сознательно обманывают государство, уклоняясь от уплаты налогов», — написала она в телеграм-канале.