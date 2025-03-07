СК опубликовал первое фото Митрошиной в момент задержания
СК опубликовал фото Митрошиной на момент задержания под Краснодаром
Саша Митрошина. Обложка © Telegram / Столичный СК
Следователи опубликовали первое фото блогера Саши Митрошиной в момент задержания. Её задержали в Краснодарском крае.
«В рамках расследования уголовного дела следователи столичного СК изучают сведения о финансовых операциях», — указано в сообщении СК.
В ведомстве уточнили, что подозреваемая будет проверена на причастность к совершению иных преступлений в сфере экономики.
Напомним, что ещё в марте 2023 года Следком возбудил против блогерши Митрошиной уголовное дело, однако уже в мае она погасила основную часть долга в 127 миллионов рублей. В январе 2024 у неё появилась новая задолженность на 145 миллионов, а в июне счётчик остановился на 96 миллионах. Ей грозила блокировка счетов. Летом того же года она погасила долги. Сегодня, 7 марта, Митрошину задержали. Ей грозит 10 лет тюрьмы за уклонение от уплаты налогов и отмывание денег.