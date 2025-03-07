СК опубликовал первое фото Митрошиной в момент задержания

Следователи опубликовали первое фото блогера Саши Митрошиной в момент задержания. Её задержали в Краснодарском крае.

«В рамках расследования уголовного дела следователи столичного СК изучают сведения о финансовых операциях», — указано в сообщении СК.

В ведомстве уточнили, что подозреваемая будет проверена на причастность к совершению иных преступлений в сфере экономики.