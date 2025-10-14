Сектор Газа
14 октября, 13:07

«Всегда в моём сердце»: Пугачёва обратилась к покойному Юдашкину в его день рождения

Обложка © ТАСС / Юрий Самолыго

14 октября модельеру Валентину Юдашкину исполнилось бы 62 года. У себя в соцсетях певица Алла Пугачёва почтила его память, заявив, что ушедший из жизни друг всегда будет жить в её сердце.

«Ты всегда в моем сердце», — написала Примадонна, обращаясь к Юдашкину.

Вдова кутюрье Марина Юдашкина выставила у себя в соцсетях архивные фотографии с мужем, отметив, что утрата по-прежнему режет ей душу.

«Я смотрела, как ты полетел за своими мечтами, я дала тебе крылья, но я осталась позади. Ты ушёл, и время ушло тоже, но я всё ещё жду у двери, что твои шаги коснутся пола, и тогда даже боль начнёт утихать», — написала жена модельера.

Напомним, что Валентина Юдашкина не стало 2 мая 2023 года. С 2016 года модельер боролся с онкологическим заболеванием. Эта утрата стала сокрушительным ударом для его жены Марины. Позже она призналась, что от депрессии её спасли внуки. В день его смерти в этом году она опубликовала послание.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

Владимир Озеров
