«Два года тебя нет с нами»: Вдова Юдашкина трогательно обратилась к мужу
Вдова Валентина Юдашкина Марина призналась, что тоскует по мужу
Марина Юдашкина с мужем и дочкой. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / marinayudashkina
Вдова Валентина Юдашкина трогательно обратилась к супругу. Знаменитый модельер Валентин Юдашкин скончался ровно два года назад после нескольких лет борьбы с раком.
«Как быстротечно время! Вот уже два года тебя нет с нами, очень скучаем! И как тебя не хватает нам!» — написала Марина Юдашкина в соцсетях.
Многие звёзды российского шоу-бизнеса выразили свои соболезнования в связи с годовщиной смерти известного модельера.
«Валечка!» — написала Наташа Королёва
«Светлая память!» — добавила Екатерина Стриженова.
Вдову также поддержали певица Анжелика Агурбаш, артист Марк Тишман и композитор Игорь Крутой.
Напомним, что Валентин Юдашкин скончался 2 мая 2023 года. С 2016 года знаменитый модельер боролся с онкологией, однако болезнь победила его. До своего 60-летия дизайнер не дожил всего пять месяцев. Вдова Юдашкина рассказала, что от депрессии после потери близкого человека её спасли внуки.