«Два года тебя нет с нами»: Вдова Юдашкина трогательно обратилась к мужу

Вдова Валентина Юдашкина трогательно обратилась к супругу. Знаменитый модельер Валентин Юдашкин скончался ровно два года назад после нескольких лет борьбы с раком.

«Как быстротечно время! Вот уже два года тебя нет с нами, очень скучаем! И как тебя не хватает нам!» — написала Марина Юдашкина в соцсетях.