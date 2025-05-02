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2 мая, 17:10

«Два года тебя нет с нами»: Вдова Юдашкина трогательно обратилась к мужу

Вдова Валентина Юдашкина Марина призналась, что тоскует по мужу

Марина Юдашкина с мужем и дочкой. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / marinayudashkina

Марина Юдашкина с мужем и дочкой. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / marinayudashkina

Вдова Валентина Юдашкина трогательно обратилась к супругу. Знаменитый модельер Валентин Юдашкин скончался ровно два года назад после нескольких лет борьбы с раком.

«Как быстротечно время! Вот уже два года тебя нет с нами, очень скучаем! И как тебя не хватает нам!» — написала Марина Юдашкина в соцсетях.

Многие звёзды российского шоу-бизнеса выразили свои соболезнования в связи с годовщиной смерти известного модельера.

«Валечка!» — написала Наташа Королёва

«Светлая память!» — добавила Екатерина Стриженова.

Вдову также поддержали певица Анжелика Агурбаш, артист Марк Тишман и композитор Игорь Крутой.

Бизнес-империя Валентина Юдашкина теряет миллионы после его смерти
Бизнес-империя Валентина Юдашкина теряет миллионы после его смерти

Напомним, что Валентин Юдашкин скончался 2 мая 2023 года. С 2016 года знаменитый модельер боролся с онкологией, однако болезнь победила его. До своего 60-летия дизайнер не дожил всего пять месяцев. Вдова Юдашкина рассказала, что от депрессии после потери близкого человека её спасли внуки.

Алиса Хуссаин
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