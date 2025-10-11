«С какой стати государство должно обеспечивать?»: В России предложили лишить Пугачёву пенсии

Председатель движения «Зов народа» Сергей Зайцев предложил лишить певицу Аллу Пугачёву государственной пенсии, поскольку она уехала из России и занимает антироссийскую позицию. Об этом он сообщил в интервью изданию «Абзац».

«Я твёрдо убежден, что люди, которые выбрали путь ненависти к России и выступают с антироссийских позиций, не должны получать никаких финансовых или иных благ от страны, которую они сами отвергают. С какой стати государство, которое они, по сути, поливают грязью, должно их финансово обеспечивать?» — сказал он.

Общественник подчеркнул, что лишение выплат Пугачёвой является вопросом принципа, национальной гордости и справедливости. По его мнению, государство не должно финансировать тех, кто публично выступает против страны.

Ранее сообщалось, что 76‑летняя певица Алла Пугачёва продолжает получать российскую пенсию, несмотря на проживание за границей. Ежемесячные выплаты перечисляются на её банковскую карту, а часть бытовых расходов оплачивают доверенные лица. Российское законодательство не предусматривает лишение пенсионных выплат из-за смены места жительства, признания иностранным агентом или совершения преступлений.